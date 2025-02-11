В Самарской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 18%

Стало известно, какая сейчас в Самарской области ситуация по заболеваемости COVID-19. По данным на 10 февраля 2025 года, число случаев коронавируса уменьшилось. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— По итогам шестой недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 8,2. Это на 18% ниже, чем на прошлой неделе, — рассказали в пресс-службе.
Среднеобластной показатель превышен на 13 административных территориях. Больше всего заболевших в Отрадном, Борском и Безенчукском районах. По данным портала стопкоронавирус.рф, с 27 января по 2 февраля в регионе обнаружили 314 случаев коронавирусной инфекции.
Показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Так, победить болезнь и излечиться удалось 449 жителям региона. За семь дней госпитализировали в медицинские учреждения 20 человек, ни один пациент не скончался от коронавируса.