Ташкент превращается в каменные джунгли: где жить людям, если всюду стройка?

Главный вопрос — насколько законны работы и почему жителям не показывают документы. Несмотря на то, что строительство ведётся внутри жилого квартала, люди не могут получить доступ к разрешительным документам, хотя, по логике, должны были быть уведомлены заранее.
Застройка без прозрачности
Сегодня в Ташкенте любая свободная территория превращается в стройплощадку. Во дворах исчезают зелёные зоны, на месте детских площадок появляются коммерческие объекты, а махалли превращаются в каменные джунгли. Всё это вызывает раздражение среди горожан, которые не хотят мириться с такой плотной застройкой.
К тому же инфраструктура многих районов просто не рассчитана на такое количество новых зданий. Электросети перегружены, парковок не хватает, водоснабжение и канализация работают на пределе возможностей. Но почему-то эти вопросы не волнуют чиновников. Именно поэтому жители сами вынуждены бороться за каждое дерево, каждый метр двора, за право дышать чистым воздухом.
На участке, который планируется застроить, находится аллея из деревьев, которым более 60 лет. Что с ними будет? Вероятно, их «пересадят», но все понимают, что далеко не каждое дерево выживает после таких операций.
Центр культуры или офисный центр?
Застройщик уже установил баннер, на котором указано, что здесь будет построен «Центр культуры». Но у жителей возникает резонный вопрос — не является ли это прикрытием для очередного офисного центра? Ведь вполне вероятно, что основное здание займут коммерческие структуры, а для галочки выделят пару комнат под тот самый Центр культуры.
Жители требуют разъяснений, документов и общественного обсуждения. Пока же стройка идёт полным ходом, и, если ситуация не изменится, махалле «Богимайдон» скоро придётся попрощаться с очередным зелёным уголком.