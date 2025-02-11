Ташкент превращается в каменные джунгли: где жить людям, если всюду стройка?

К тому же инфраструктура многих районов просто не рассчитана на такое количество новых зданий. Электросети перегружены, парковок не хватает, водоснабжение и канализация работают на пределе возможностей. Но почему-то эти вопросы не волнуют чиновников. Именно поэтому жители сами вынуждены бороться за каждое дерево, каждый метр двора, за право дышать чистым воздухом.