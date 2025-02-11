Елку начали разбирать на Александровской площади в Черемхово

Новогодние праздники закончились, морозы отступили, а значит, приближается весна! Так в Черемхово начали убирать с улиц праздничные украшения. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Вадим Семенов, на Александровской площади начали разбирать елку.
— Затем специалисты демонтируют зеленую красавицу и на площади возле Дома культуры имени Горького. Снимаем гирлянды, убираем новогодние арт-объекты. Все атрибуты праздника отремонтируют и приведут в порядок, — отметил Вадим Семенов.
Украшения уберут до следующей зимы. Фото: соцсети Вадима Семенова.
После завершения работ все украшения отправят на хранение, вновь достанут только следующей зимой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничили в Иркутске из-за реконструкции трубопроводов.