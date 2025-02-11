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Елку начали разбирать на Александровской площади в Черемхово

Рабочие снимут все новогодние украшения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новогодние праздники закончились, морозы отступили, а значит, приближается весна! Так в Черемхово начали убирать с улиц праздничные украшения. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Вадим Семенов, на Александровской площади начали разбирать елку.

— Затем специалисты демонтируют зеленую красавицу и на площади возле Дома культуры имени Горького. Снимаем гирлянды, убираем новогодние арт-объекты. Все атрибуты праздника отремонтируют и приведут в порядок, — отметил Вадим Семенов.

Украшения уберут до следующей зимы. Фото: соцсети Вадима Семенова.

После завершения работ все украшения отправят на хранение, вновь достанут только следующей зимой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничили в Иркутске из-за реконструкции трубопроводов.