В Омске снова будут наносить пластиковую разметку

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что до 1 апреля власти проверят разметку, которую нанесли в прошлом году подрядчики. Если с разметкой что-то не так — организация обязана будет её поправить, так как на неё действует годовая гарантия.