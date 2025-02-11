В Омске снова будут наносить пластиковую разметку

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что до 1 апреля власти проверят разметку, которую нанесли в прошлом году подрядчики. Если с разметкой что-то не так — организация обязана будет её поправить, так как на неё действует годовая гарантия.
Также на дорогах планируется нанесение новой разметки. На эти цели выделено почти 104 миллиона рублей. До 1 августа новая разметка появится на пешеходных переходах вблизи 66 образовательных учреждений и на 48 улицах.
Ранее мы сообщали, что на дорогах Омска могут появиться беспилотные автобусы. Планируется, что автобусы без водителей будут перевозить пассажиров по популярным маршрутам общественного транспорта. Препятствие, с которым сталкиваются инициаторы беспилотников — законодательная база. Закон предписывает, чтобы общественный транспорт водили живые водители, а не роботы.