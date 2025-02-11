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Сыр в Ростовской области подорожал почти на 25 рублей за месяц

В феврале в Ростовской области сыры оказались дороже, чем месяц назад.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за месяц подорожали твердые, полутвердые и мягкие сыры. Об этом можно судить по данным Ростовстата на начало января и начало февраля 2025 года.

Оказалось, что в феврале средняя стоимость 1 кг сыра составляла 874,28 рубля, а месяцем ранее продукт продавали по 850,95 рубля. Разница составила 23,33 рубля.

В феврале дешевле среднего по региону сыр продавался в городах Миллерово (841,04 рубля), Сальске (844,14 рубля), Волгодонске (846,22 рубля), Таганроге (848,21 рубля) и Шахтах (852,08 рубля). Самый дорогой сыр был в Ростове-на-Дону (909,01 рубля).

Добавим, ранее стали известны донские города с самым дешевым и дорогим на Дону картофелем.