Кому повысят соцвыплаты в феврале 2025 в Ростовской области: Комментарий Соцфонда

Индексация выплат в Ростовской области в феврале 2025 года коснется 414 тысяч жителей Дона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда (СФР).
— С 1 февраля проиндексирован на 9,5 процента ряд соцвыплат, которые получают федеральные льготники, — объяснили специалисты. — Размер ежемесячной денежной выплаты определен с учетом индекса роста потребительских цен за прошлый год.
Напомним, февральская индексация — уже вторая с начала года. Первая была в январе, когда страховые пенсии были увеличены на 7,3 процента в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года. По решению президента, в феврале их проиндексируют дополнительно до уровня фактического роста цен по данным Росстата — 9,5 процента.
— Повышение в феврале положено людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам и другим жителям Ростовской области, которые пользуются правом на федеральные льготы.
Дополнительно к пенсии эти категории жителей получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
— Для каждой категории льготников ее размер разный. В состав ЕДВ входит набор соцуслуг: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, — объяснила управляющий Отделением Социального фонда по Ростовской области Светлана Жинкина. — С 1 февраля набор соцуслуг был также проиндексирован на 9,5% и теперь составляет 1728 рубля 46 копеек.
Никаких заявлений для повышения выплат писать не нужно, уточняют в СФР региона. Они будут начислены вместе с пенсией.