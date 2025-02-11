Кому повысят соцвыплаты в феврале 2025 в Ростовской области: Комментарий Соцфонда

Напомним, февральская индексация — уже вторая с начала года. Первая была в январе, когда страховые пенсии были увеличены на 7,3 процента в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года. По решению президента, в феврале их проиндексируют дополнительно до уровня фактического роста цен по данным Росстата — 9,5 процента.