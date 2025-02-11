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В Воронеже скончалась доцент экономфака ВГУ Тамара Божко

Более 50 лет она проработала в университете.

Источник: Воронежский государственный университет

В Воронеже в воскресенье, 9 февраля, на 84-м году жизни скончалась доцент кафедры региональной экономики и территориального управления экономического факультета Воронежского государственного университета Тамара Николаевна Божко. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 10 февраля.

Свою трудовую деятельность на экономическом факультете ВГУ Тамара Николаевна начала в 1964 году. Работе в университете она посвятила более 50 лет своей жизни.

В вузе доцент читала лекции и вела практические занятия по статистике, финансовой и социально-экономической статистике, а также демографии. Способ ее преподавания всегда являлся образцом высокопрофессионального творческого взаимодействия учителя и студентов.

«Тамара Николаевна была добрым, отзывчивым человеком и талантливым педагогом. Память о ней останется с нами надолго. Коллектив экономического факультета выражает глубокое соболезнование родным и близким Тамары Николаевны», — простились с коллегой в университете.