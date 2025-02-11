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В столице Башкирии в аварии с участием такси пострадал водитель

В Уфе в ДТП со Skoda Octavia пострадал таксист.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 11 февраля, в Уфе произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Авария случилась напротив дома № 100 по улице Первомайская. 54-летний таксист за рулем Kia Rio столкнулся со встречной Skoda Octavia. В результате происшествия водителя «Киа» доставили в медучреждение. Мужчина за рулем «Шкоды» никак не пострадал.

По факту инцидента началось разбирательство.

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