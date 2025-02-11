В Академическом огородили Березовую рощу после вырубки

Напомним, жители Академического выступают против застройки продолжительное время и даже обращались к Владимиру Путину за помощью. На данный момент площадь лесопарка составляет 25 Га, после строительства она сократится до 16 Га. Ранее, как утверждали в пресс-службе мэрии, застройщик планировал полностью вырубить Березовую рощу, но администрации удалось этому помешать.