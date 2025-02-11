В Академическом огородили Березовую рощу после вырубки

Березовую рощу в Академическом районе начали огораживать забором. Напомним, утром 11 февраля лесопарк начали вырубать из-за предстоящего строительства жилых домов, а также образовательного центра, включающего школу и детский сад.
Местные жители моментально отреагировали на происходящее и стянулись к месту вырубки. Рабочие стали препятствовать активистам, начались потасовки и драки. Известно, что один из защитников Березовой рощи получил в лицо газом из баллончика, его госпитализировали. На месте работает полиция.
Спустя несколько часов после начала работ, участок, который подлежит вырубке, огородили от посторонних.
— Снова разгорается скандал. Местные жители окружили представителей застройщика, осуждающе кричат, что они против людей. Готовятся в случае необходимости сносить забор. Работают полицейские, проверяют документы у рабочих, — рассказала «КП-Екатеринбург» очевидица событий.
Напомним, жители Академического выступают против застройки продолжительное время и даже обращались к Владимиру Путину за помощью. На данный момент площадь лесопарка составляет 25 Га, после строительства она сократится до 16 Га. Ранее, как утверждали в пресс-службе мэрии, застройщик планировал полностью вырубить Березовую рощу, но администрации удалось этому помешать.
За проект отвечает компания «Атомстройкомплекс». Работы запланированы в квартале улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. В мэрии Екатеринбурга подтвердили, что работы начала данная компания.
Оставшуюся часть зеленой зоны застройщик должен благоустроить. По планам, должны появиться тропиночные сети с искусственным освещением, детские и спортивные площадки и зоны для выгула собак.