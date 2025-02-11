Ялтинские водохранилища должны пополнится после таяния снега на Ай-Петри

Глава администрации также подчеркнула, что запас неплохой, даже без учёта альтернативных и постоянных источников (Массандровского, Хаста-Баш, и других) и при полном отсутствии осадков запасов хватит на 251 день. Оба водохранилища пополняются главным образом благодаря растаявшему на плато снегу.