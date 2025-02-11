Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог

В донской столице впервые за текущий сезон уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемиологический порог на 37%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Источник: Freepik

По информации ведомства, среди заболевших в Ростове больше половины ​​- взрослые. Отмечается, что их количество продолжает расти не только в донской столице, но и по региону в целом.

По Ростовской области эпидпорог пока не превышен. Однако тенденция к росту заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах от 23% до 37%.

На прошлой неделе в Ростовской области наблюдалось преобладание негриппозных вирусов, таких как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Также были зарегистрированы случаи заболевания гриппом А и В.

Жителям региона рекомендуется внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом, избегать мест массового скопления людей, а также контактов с заболевшими.

здоровье