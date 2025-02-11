В Ростове заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог

По информации ведомства, среди заболевших в Ростове больше половины ​​- взрослые. Отмечается, что их количество продолжает расти не только в донской столице, но и по региону в целом.



По Ростовской области эпидпорог пока не превышен. Однако тенденция к росту заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах от 23% до 37%.



На прошлой неделе в Ростовской области наблюдалось преобладание негриппозных вирусов, таких как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Также были зарегистрированы случаи заболевания гриппом А и В.



Жителям региона рекомендуется внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом, избегать мест массового скопления людей, а также контактов с заболевшими.