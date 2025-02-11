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Более 260 классов перевели на дистант в Крыму и Севастополе

Причина — заболеваемость ОРВИ.

В Крыму на прошлой неделе на дистанционное обучение перевели 183 класса в 51 школе и 59 групп в 42 детсадах, в Севастополе — 78 классов в 28 школах. Кроме того, в республике на полной удаленке находятся шесть среднеобразовательных и одно детское дошкольное учреждение. Причина — заболеваемость ОРВИ, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Всего в Крыму зарегистрировано 11127 заболевших, из них 56,5% дети. В городе-герое соответственно — 3721 пациент, включая 58,7% несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили о значимости мер профилактики и призвали не заниматься самолечением.

образование