Более 260 классов перевели на дистант в Крыму и Севастополе

В Крыму на прошлой неделе на дистанционное обучение перевели 183 класса в 51 школе и 59 групп в 42 детсадах, в Севастополе — 78 классов в 28 школах. Кроме того, в республике на полной удаленке находятся шесть среднеобразовательных и одно детское дошкольное учреждение. Причина — заболеваемость ОРВИ, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.