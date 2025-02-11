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В Перми за 2024 год отремонтировали 397 остановок общественного транспорта

Работы по восстановлению и ремонту остановок ведутся во всех районах города.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в 2024 году было отремонтировано 397 остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По информации администрации города, работы по восстановлению и ремонту остановок ведутся во всех районах города. Однако приоритет отдается наиболее изношенным конструкциям.

На объектах ликвидировали последствия вандализма, покрасили поверхности, заменили поликарбонат и алюминиевые панели, восстановили стекла, заменили лавочки и вывески.

«Павильоны являются общественным имуществом, мы просим жителей бережно относиться к городской инфраструктуре, а также не позволять портить ее другим», — добавили в горадминистрации.