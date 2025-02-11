В Перми за 2024 год отремонтировали 397 остановок общественного транспорта

В Перми в 2024 году было отремонтировано 397 остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По информации администрации города, работы по восстановлению и ремонту остановок ведутся во всех районах города. Однако приоритет отдается наиболее изношенным конструкциям.
На объектах ликвидировали последствия вандализма, покрасили поверхности, заменили поликарбонат и алюминиевые панели, восстановили стекла, заменили лавочки и вывески.
«Павильоны являются общественным имуществом, мы просим жителей бережно относиться к городской инфраструктуре, а также не позволять портить ее другим», — добавили в горадминистрации.