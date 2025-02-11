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Для защиты от медуз в Азовском море поставят растяжные сети

Для защиты от медуз в Азовском море поставят растяжные сети. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Эксперты АзНИИРХ разработали новые подходы для контроля популяции медуз в Азовском море. Исследования показали, что в настоящее время отсутствуют эффективные методы, которые позволяли бы существенно сократить количество медуз без негативного воздействия на другие морские виды.

Тем не менее, специалисты из Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ) создали специализированный проект для борьбы с этими водными организмами. Представители агентства сообщили о разработке прототипов заграждающих растяжных сетей, которые способны защищать рыболовные орудия и пляжи от медуз. Испытания этой системы запланированы на 2025−2026 годы, согласно информации Росрыболовства.

Дополнительно в настоящее время идет работа над созданием специализированных устройств для эффективного вылова медуз.

Напомним, что летом 2024 года в водах Азовского моря зафиксирован рост численности медуз. Тысячи желетелых организмов заполнили акваторию, берег и пляжи региона. По мнению экспертов, резкий рост популяции связан с увеличением концентрации соли в воде.

флора и фауна