Для защиты от медуз в Азовском море поставят растяжные сети

Тем не менее, специалисты из Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ) создали специализированный проект для борьбы с этими водными организмами. Представители агентства сообщили о разработке прототипов заграждающих растяжных сетей, которые способны защищать рыболовные орудия и пляжи от медуз. Испытания этой системы запланированы на 2025−2026 годы, согласно информации Росрыболовства.