Туроператоры заявили о подорожании туров в Беларусь для россиян в 2025 году

Говорится, что у компании «Дельфин» число бронирований на февраль-март 2025 года в сравнении с 2024 годом увеличилось в полтора раза, у туроператора «АЛЕАН» рост оказался в три раза, а на лето в пять раз. Что касается компании «Интурист», то у них продажи экскурсионных туров в Беларуси зимой выросли в 2,2 раза. Отмечается, что тенденция роста спроса на уровне 10−20% есть и в других компаниях.