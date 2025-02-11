Туроператоры заявили о подорожании туров в Беларусь для россиян в 2025 году. Подробности сообщили в Ассоциация туроператоров России, пишет БелТА.
«Экскурсионные туры в Беларусь в 2025 году подорожали, но соседняя дружественная страна по-прежнему остается самым доступным направлением ближнего зарубежья», — уточнили в АТОР.
Говорится, что у компании «Дельфин» число бронирований на февраль-март 2025 года в сравнении с 2024 годом увеличилось в полтора раза, у туроператора «АЛЕАН» рост оказался в три раза, а на лето в пять раз. Что касается компании «Интурист», то у них продажи экскурсионных туров в Беларуси зимой выросли в 2,2 раза. Отмечается, что тенденция роста спроса на уровне 10−20% есть и в других компаниях.
В АТОР отмечают, что сейчас активно бронируются экскурсионные туры на 23 февраля и 8 марта. Также популярностью пользуются туры на три-пять дней, начинающиеся с Минска. Кроме того, востребованы в большей степени маршруты, в составе которых есть Гродно и Брест. А еще отмечается возросший интерес туристов с городам трех областей: Могилевской, Витебской, Гомельской.
Отмечается, что высокий спрос и на отдых на предстоящих майских праздниках. В том числе большое количество заявок поступает от школьных групп, с размещением которых в бюджетных отелях уже есть трудности.
«Экскурсионные туры в 2025 году подорожали на 5−10%. Следующий пересмотр ценообразования из-за высокого спроса ожидается к майским праздникам», — сообщили в организации.
Тем временем «Поезд Памяти» проедет по 15 городам Беларуси и России в 2025 году.
Кстати, популярный в СССР тур «Москва-Санкт-Петербург-Минск» открывается для туристов.
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