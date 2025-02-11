Иркутская область заняла 15 место по доступности бензина в России

Иркутская область заняла 15 место среди регионов России по доступности бензина. Аналитики «РИА Новости» при исследовании брали в расчет стоимость топлива марки АИ-92.
Если цена бензина составляет 55,77 рубля (прим. ред. — стоимость в декабре 2024), то на среднюю зарплату в регионе можно купить 1 299 литров топлива (в месяц). Кстати, за прошлый год стоимость горючего увеличилась на 8,9%.
Лидерами рейтинга стали Москва (2 421 литр), Ямало-Ненецкий (2 414) и Чукотский (2 296) автономные округа. На самом последнем месте оказалась Республика Ингушетия — там на среднемесячную зарплату можно купить лишь 625 литров бензина.
А как обстоят дела у соседней Бурятии? Она занимает 35 место, цена горючего — 56,08 рубля. Жители Республики могут купить 1 096 литров. Забайкалье находится чуть выше в этом рейтинге (25 место), там можно купить 1 197 литров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что лжесвященник пытался оформить на сибирячку микрозаймы.