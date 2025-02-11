Иркутская область заняла 15 место по доступности бензина в России

Если цена бензина составляет 55,77 рубля (прим. ред. — стоимость в декабре 2024), то на среднюю зарплату в регионе можно купить 1 299 литров топлива (в месяц). Кстати, за прошлый год стоимость горючего увеличилась на 8,9%.