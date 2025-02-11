В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь

Отряды добровольцев «Барс» сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований «Барс» включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки — огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.