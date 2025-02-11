В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь

«12 февраля в Раздольненском и Красноперекопском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны “Барс-Крым”, Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур», — написал он в своем Telegram-канале.
Цель учений — противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, уточнил он.
В рамках учений полностью заблокируют административные районы и будут проводить досмотровые мероприятия.
«С 10:00 до 11:00 в этих районах будет отключена мобильная связь. В связи с этим все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112», — предупредил Аксенов.
Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.
В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» проходят с 17 сентября.
Отряды добровольцев «Барс» сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований «Барс» включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки — огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.