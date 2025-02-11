Какой будет погода в Ростове-на-Дону 14 февраля: прогноз синоптиков

Погода в Ростове-на-Дону 14 февраля обещает быть морозной. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
Так, в эту пятницу в донской столице ожидается облачная с прояснениями погода, к ночи на субботу небо очистится от облаков, на дорогах Ветер поменяет направление на юго-западное, что принесет к следующему дню потепление, его скорость составит 5 — 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут −7 — −8 градусов, а днем мороз ослабнет до −1.
В Ростовской области в пятницу синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями погоду, а в ночь на субботу может пойти снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −6 — −9 мороза, а днем −1 — −4 в среднем по области и до +3 по югу.