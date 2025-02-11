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Длившаяся 25 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

Ученые предупредили о мощной вспышке на Солнце 11 февраля — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Длившаяся 25 минут мощная вспышка случилась на Солнце 11 февраля, что ждать белорусам. Подробности сообщили в российском Институте прикладной геофизики, передает ТАСС.

Согласно данным, во вторник, 11 февраля 2025 года, примерно в 08.35 на Солнце была зарегистрирована вспышка M1.6. Ученые обращают внимание на то, что вспышка длилась 25 минут.

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