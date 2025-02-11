Четыре детских сада в Башкирии закрыли на карантин

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о эпидемиологической ситуация по респираторным инфекциям в республике. За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРИ увеличилась на 13%. При этом доля гриппа среди прочих респираторных вирусов продолжает расти и достигла уже 50%. Зарегистрировано более 23 тысяч заболевших, половина из которых — дети младше 14 лет.