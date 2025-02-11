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Четыре детских сада в Башкирии закрыли на карантин

В Башкирии из-за высокой заболеваемости ОРИ закрыли на карантин 4 детсада.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о эпидемиологической ситуация по респираторным инфекциям в республике. За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРИ увеличилась на 13%. При этом доля гриппа среди прочих респираторных вирусов продолжает расти и достигла уже 50%. Зарегистрировано более 23 тысяч заболевших, половина из которых — дети младше 14 лет.

На территории республики полностью закрыли на карантин четыре детских сада, а также частично приостановили деятельность 27 классов в 17 школах и семи групп в семи детсадах.

Специалисты рекомендуют родителям при ухудшении самочувствия и появлении симптомов инфекции у ребенка не отправлять его в школу и на занятия в секциях.

— Обратитесь за медицинской помощью к врачу, в том числе для проведения лабораторного обследования с целью идентификации возбудителя гриппа и ОРВИ, — советуют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также заявили, что снизить риск заражения ОРИ можно с помощью следующих мер профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук с мылом, избегание контакта с больными людьми и проветривание помещений.

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