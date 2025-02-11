Зинаида Неярохина покинула пост председателя Гордумы Ростова

— Согласно изменениям, вступившим в силу с января 2025 года, после ухода в отставку председателя городской Думы — главы Ростова-на-Дону депутатам предстоит избрать председателя гордумы, а также по результатам конкурса — главу Ростова-на-Дону, — комментировали в Роствоской-на-Дону городской Думе.