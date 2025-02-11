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Зинаида Неярохина покинула пост председателя Гордумы Ростова

Депутаты единогласно проголосовали за отставку председателя Гордумы Ростова.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаида Неярохина покинула пост. Решение было принято на заседании Гордумы 11 февраля.

Зампредседателя Гордумы Сергей Сухариев отметил, что Зинаида Васильевна написала заявление об отставке по собственному желанию 5 февраля.

Ранее в Гордуме пояснили, что решение связано с необходимостью запуска процедуры отбора на должность главы города Ростова-на-Дону.

— Согласно изменениям, вступившим в силу с января 2025 года, после ухода в отставку председателя городской Думы — главы Ростова-на-Дону депутатам предстоит избрать председателя гордумы, а также по результатам конкурса — главу Ростова-на-Дону, — комментировали в Роствоской-на-Дону городской Думе.