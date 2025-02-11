Зинаида Неярохина покинула пост председателя Гордумы Ростова

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаида Неярохина покинула пост. Решение было принято на заседании Гордумы 11 февраля.
Зампредседателя Гордумы Сергей Сухариев отметил, что Зинаида Васильевна написала заявление об отставке по собственному желанию 5 февраля.
Ранее в Гордуме пояснили, что решение связано с необходимостью запуска процедуры отбора на должность главы города Ростова-на-Дону.
— Согласно изменениям, вступившим в силу с января 2025 года, после ухода в отставку председателя городской Думы — главы Ростова-на-Дону депутатам предстоит избрать председателя гордумы, а также по результатам конкурса — главу Ростова-на-Дону, — комментировали в Роствоской-на-Дону городской Думе.