В РФ планируют повысить устойчивость систем 6G-связи

Для этого исследователи собрали прототипы абонентских устройств и базовой станции из зарубежных и российских компонентов и проследили за тем, какие сигналы они вырабатывали в четырех типичных сценариях для пользователей 6G-гаджетов — при использовании систем виртуальной реальности, во время просмотра видеороликов, при звонках и в онлайн-игре. Ученые проследили за тем, как меняется положение абонентского устройства в пространстве во всех четырех случаях, и использовали собранные данные для разработки специального алгоритма.