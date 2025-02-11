В Омске прокуратура требует от властей повторной оценки дома на Королева

Прокуратура через суд требует от межведомственной комиссии города Омска провести повторную оценку дома на проспекте Королева, 4. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Пятиэтажное здание было построено еще в 1969 году. Тогда оно было общежитием. Дом имеет явные признаки аварийности, что угрожает жизни проживающих в нем.
Специализированная межведомственная комиссия 12 ноября 2024 года не нашла оснований для признания постройки аварийной и подлежащей сносу или реконструкции.
«Согласно заключению БУ “Омский центр КО и ТД” фундамент, стены и перекрытие дома, а также конструкции подвального помещения находятся в аварийном состоянии», — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным решение межведомственной комиссии. Ведомство просит провести повторную оценку дома. Инстанция удовлетворила требования прокуратуры.
Ранее «КП Омск» сообщала, что аварийный дом на 4-й Транспортной в Омске готовят к сносу.