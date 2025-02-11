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Общественник высказался по поводу возвращения Волгограду имени Сталина

Волгоградский общественник, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев высказался по поводу возвращения Волгограду имени Сталинград.

Источник: Администрация Волгоградской области

По его мнению, в последнее время явно просматривается режиссура публикаций в СМИ — о переименовании города, к которому они по большому счету не имеют отношения, заговорили жители Хабаровска и Вологды. Высказались актеры и миллиардеры.

«Однако слов общественного совета по предварительному изучению мнения жителей региона по этому вопросу мы не услышали. И понятно почему — по результатам разных опросов от 68% до 80% волгоградцев против переименования. А “засталинградцы” неугомонны, они наступают», — поделился общественник с vlg.aif.ru.

Ветеран МВД убежден: те, кто связывает переименование города со Сталинградской битвой, лукавят. Они хотят увековечить не битву на Волге, а конкретную личность Сталина — с тем стилем управления, которому нельзя подражать.

«Он олицетворяет не только победы, но и беды для страны, ее населения, показывает корни ее заторможенного политического и социального развития. Не затрагиваю успехи экономические — они действительно были в СССР, но достигнуты во многом жизнями и кровью, слезами поколений», — считает Владимир Кудрявцев.

К началу 1953 года в лагерях ГУЛАГа находилось около 2,5 млн заключенных, делится данными общественник.

«Но были еще “административно” репрессированные — их число оценивают примерно в 6,3−6,7 млн человек. Это жертвы высылки “кулаков”, превентивная депортация “социально опасных” народов до и в ходе ВОВ, “наказанных народов” Северного Кавказа и Крыма, послевоенные депортации из Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии и так далее», — перечисляет ветеран.

В общей сложности получается около 11,5 млн человек, подвергшихся политическим репрессиям, почти 7% населения СССР. И это только непосредственно пострадавшие, не считая затронутых этой трагедией членов их семей, потерявших опору в жизни, лишившихся кормильца, дети, выросшие без отцов и матерей.

«И это уже не 7%, а куда большая часть населения страны. Кто-то хочет увековечить эту трагедию в имени Сталинграда?», — задается вопросом Владимир Кудрявцев.

история