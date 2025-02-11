Общественник высказался по поводу возвращения Волгограду имени Сталина

«Он олицетворяет не только победы, но и беды для страны, ее населения, показывает корни ее заторможенного политического и социального развития. Не затрагиваю успехи экономические — они действительно были в СССР, но достигнуты во многом жизнями и кровью, слезами поколений», — считает Владимир Кудрявцев.