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В Татарстане три микрорайона благоустроят за 250 миллионов рублей

Все работы должны завершить до 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане три микрорайона благоустроят за 250 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, в рамках проекта в микрорайоне «Южный» села Черемшан будет обустроена площадка под жилую застройку на 256 домов. На эти цели потребуется 127,6 миллиона рублей. Также в селе Верхний Услон в микрорайоне «Новый» благоустроят и создадут инженерную инфраструктуру для 340 домов за 90,1 миллиона рублей. А в селе Среднее Девятово аналогичные работы для 350 домов оценены в 32,3 миллиона рублей.

Все работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Финансирование осуществляется за счет федерального и республиканского бюджетов.

Напомним, в Казани археологи одобрили реконструкцию Чеховского рынка. На территории разрешили проводить строительные работы.

архитектура