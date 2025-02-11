В Татарстане три микрорайона благоустроят за 250 миллионов рублей

Согласно техзаданию, в рамках проекта в микрорайоне «Южный» села Черемшан будет обустроена площадка под жилую застройку на 256 домов. На эти цели потребуется 127,6 миллиона рублей. Также в селе Верхний Услон в микрорайоне «Новый» благоустроят и создадут инженерную инфраструктуру для 340 домов за 90,1 миллиона рублей. А в селе Среднее Девятово аналогичные работы для 350 домов оценены в 32,3 миллиона рублей.