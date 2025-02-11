Дом купца Николая Чернова в Ростове оставили объектом культурного наследия

Речь идет об объекте на Буденновском, 17/41, в районе пересечения Темерницкой и Серафимовича, 44 (литер А). Известно, что доходный дом дважды горел в XX веке, это было в периоды Гражданской и Великой Отечественной войн. Оба раза постройку сохранили. С 1951 года она была известна как административное здание управления по строительству оросительных систем «Ростовдонводстрой».