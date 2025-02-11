В Петербурге предложили бороться с наркоманами телохранителями по подписке

Если телохранители будут просто превентивно приезжать к клиенту, который, например, просит проводить по неприятному району в темное время суток, то, в принципе, все по закону, говорит другой адвокат, Леонид Исаев. Другое дело, когда речь о физическом столкновении между такими охранниками и возможным источником опасности. Первые не могут в таком случае действовать постфактум, то есть, приехать уже после того, как агрессор сделал что-то против их клиента, и в ответ применить к нему силу.