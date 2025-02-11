В Омске на 2-й Дачной появится новая многоэтажка

Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на строительство нового многоквартирного дома на 2-й Дачной. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.
Всего в здании будет 8 этажей, один из которых — подземный. Общая площадь многоэтажки составит 6525 квадратных метров.
В доме будет 200 квартир, из которых 193 — однокомнатные, остальные 7 — двухкомнатные.
Застройщиком дома выступит ООО «Специализированные застройщик Вита на Дачной».
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске на Дачных построят новый восьмиэтажный дом.