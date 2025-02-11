Не ведитесь на уловки: жителей Приморья предупредили об активизации кибермошенников к 14 февраля

Совсем скоро придет полюбившийся жителям Приморья иностранный праздник — День влюбленных, и с его приближением возрастает и число людей, желающих поживиться на чужих романтических настроениях. Киберполиция России рекомендует приморцам не поддаваться чувствам — вести онлайн-общение и делать в Интернете покупки с умом, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на telegram-канал «Вестник киберполиции России».