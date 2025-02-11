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Не ведитесь на уловки: жителей Приморья предупредили об активизации кибермошенников к 14 февраля

Приморцев предупредили об активности киберпреступников в преддверии 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Совсем скоро придет полюбившийся жителям Приморья иностранный праздник — День влюбленных, и с его приближением возрастает и число людей, желающих поживиться на чужих романтических настроениях. Киберполиция России рекомендует приморцам не поддаваться чувствам — вести онлайн-общение и делать в Интернете покупки с умом, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Существует несколько самых популярных схем, которые используют киберпреступники для обмана доверчивых жителей. Одна из них — общение на сайтах знакомств. Мошенники вступают в переписку с жертвой, демонстрируют вспыхнувшие чувства, а потом «разводят на деньги» и исчезают.

Еще одна распространенная схема — ложные сайты доставки подарков и цветов. Онлайн-продавцы предлагают клиентам якобы огромные скидки и эксклюзивные товары, но после оплаты заказа пропадают.

Также киберпреступники могут использовать фишинговые акции и скидки — жертвам поступает предложение якобы от известных брендов, но переход по ссылке на сайт может привести к похищению персональных данных или компьютерному вирусу.

Поэтому всем влюбленным жителям Приморья нужно быть внимательнее — покупать цветы и подарки у проверенных продавцов, а также не заводить сомнительные знакомства.