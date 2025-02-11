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Полиция Ростова-на-Дону начала проверять конфликт в караоке

Ссору посетителей караоке в Ростове начали проверять полицейские.

Источник: Комсомольская правда

Полиция в Ростове-на-Дону начала проверять информацию о конфликте, якобы произошедшем в развлекательном заведении. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Предварительно, инцидент произошел вечером 1 февраля. Каких-либо сообщений или заявлений по данному факту не поступало. Сейчас проводится проверка, будут установлены обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действиям всех участников конфликта, — прокомментировали в полиции.

Напомним, в социальных сетях сообщили, что разборка произошла в одном из ростовских в караоке.