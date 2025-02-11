Полиция Ростова-на-Дону начала проверять конфликт в караоке

— Предварительно, инцидент произошел вечером 1 февраля. Каких-либо сообщений или заявлений по данному факту не поступало. Сейчас проводится проверка, будут установлены обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действиям всех участников конфликта, — прокомментировали в полиции.