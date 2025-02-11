Руководителя медсанчасти в Межгорье подозревают в злоупотреблении полномочиями

В башкирском городе Межгорье начальницу медучреждения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, главный врач «Медико-санитарной часть № 142 Федерального медико-биологического агентства» с января 2021 по февраль 2024 года для освоения предоставленных субсидий на оказание медицинской помощи, проведения осмотров граждан и стимулирующих выплат за достижение высоких результатов в работе неоднократно подавала заведомо ложные сведения с завышенными показателями оказанных медицинских услуг населению. На основании представленных документов стоимость выполненных госзаданий была завышена на не менее чем 21 миллион рублей.
По материалам прокурорской проверки и результатам работы ФСБ на женщину завели уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями.
— В настоящее время с подозреваемой проводятся первоначальные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, возможно причастные к его совершению, — сообщает СК.
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