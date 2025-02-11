Руководителя медсанчасти в Межгорье подозревают в злоупотреблении полномочиями

Согласно версии следствия, главный врач «Медико-санитарной часть № 142 Федерального медико-биологического агентства» с января 2021 по февраль 2024 года для освоения предоставленных субсидий на оказание медицинской помощи, проведения осмотров граждан и стимулирующих выплат за достижение высоких результатов в работе неоднократно подавала заведомо ложные сведения с завышенными показателями оказанных медицинских услуг населению. На основании представленных документов стоимость выполненных госзаданий была завышена на не менее чем 21 миллион рублей.