В Крыму отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А и В

Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регулярно проводит оперативный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения полуострова. На последней отчетной неделе в республике Крым снова увеличилось количество случаев ОРВИ.
Так, с 3 по 9 февраля было зарегистрировано 11 127 заболевших, из них 56,5% — дети.
В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 3 721 человек, из которых 58,7% составили дети.
По результатам лабораторных исследований рост числа заболевших связан с циркуляцией негриппозных респираторных вирусов и активным распространением вирусов гриппа A (H1N1) 2009 и типа В.
На прошлой неделе в Крыму и Севастополе были приняты меры по переводу школьников на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости среди детей.