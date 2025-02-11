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В Крыму отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А и В

Более 11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму за минувшую неделю.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регулярно проводит оперативный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения полуострова. На последней отчетной неделе в республике Крым снова увеличилось количество случаев ОРВИ.

Так, с 3 по 9 февраля было зарегистрировано 11 127 заболевших, из них 56,5% — дети.

В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 3 721 человек, из которых 58,7% составили дети.

По результатам лабораторных исследований рост числа заболевших связан с циркуляцией негриппозных респираторных вирусов и активным распространением вирусов гриппа A (H1N1) 2009 и типа В.

На прошлой неделе в Крыму и Севастополе были приняты меры по переводу школьников на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости среди детей.

здоровье