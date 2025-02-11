В Калининградской области из-за роста ОРВИ приостановили занятия в 88 классах

В Калининградской области снова зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Только за неделю заболевших стало на 15,6% больше. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в целях предотвращения распространения инфекций частично закрыты 88 классов в 31 школе и 5 групп в 4 детских садах. В школе поселка Ушаково Озерского района учебный процесс и вовсе приостановили.
Общее количество зафиксированных случаев заболеваемости инфекциями составило 6,5 тысяч.
Продолжается рост доли положительных находок вирусов гриппа А (H1N1) pdm09 и В.