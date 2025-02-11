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Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и белорусский МАЗ откроют в Башкирии производство троллейбусов

УТТЗ и МАЗ запустят в Башкирии совместное производство троллейбусов.

Источник: Комсомольская правда

Во время недавнего визита делегации Башкирии в Беларусь была заключена договоренность о кооперации минского МАЗ и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. В ближайшее время произойдет регистрация нового предприятия. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании правительства Башкирии рассказал глава Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Новое производство должно появиться на территории особой экономической зоны «Алга» в Уфимском районе. Предполагается, что каждый год получится выпускать 400−500 троллейбусов.

Также прорабатывается возможность сотрудничества по сборке мусоровозов из комплектующих Минского автомобильного завода. Кроме того, есть планы расширить в Башкирии дилерский центр МАЗ.

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