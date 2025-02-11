Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и белорусский МАЗ откроют в Башкирии производство троллейбусов

Во время недавнего визита делегации Башкирии в Беларусь была заключена договоренность о кооперации минского МАЗ и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. В ближайшее время произойдет регистрация нового предприятия. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании правительства Башкирии рассказал глава Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.