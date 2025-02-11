Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и белорусский МАЗ откроют в Башкирии производство троллейбусов

Во время недавнего визита делегации Башкирии в Беларусь была заключена договоренность о кооперации минского МАЗ и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. В ближайшее время произойдет регистрация нового предприятия. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании правительства Башкирии рассказал глава Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.
Новое производство должно появиться на территории особой экономической зоны «Алга» в Уфимском районе. Предполагается, что каждый год получится выпускать 400−500 троллейбусов.
Также прорабатывается возможность сотрудничества по сборке мусоровозов из комплектующих Минского автомобильного завода. Кроме того, есть планы расширить в Башкирии дилерский центр МАЗ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.