Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год, то есть на 9,5%, с 1 января 2025 года.