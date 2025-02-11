Зинаида Неярохина вновь стала председателем Ростовской-на-Дону Гордумы

Депутаты переизбрали на должность председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаиду Неярохину. Голосование прошло на заседании Гордумы 11 февраля.
Напомним, на том же заседании депутаты сначала приняли отставку Зинаиды Неярохиной по собственному желанию. Ранее в Гордуме поясняли, что такое решение требовалось для того, чтобы запустить процедуру отбора кандидатов на должность главы администрации донской столицы.
После сложения полномочий Зинаиду Неярохину вновь предложили назначить председателем. Во время открытого голосования все 33 депутата, присутствовавших на заседании, проголосовали за ее назначение на должность.
— Уважаемые коллеги депутаты, спасибо огромное за поддержку моей кандидатуры на должность председателя Ростовской-на-Дону городской Думы. У нас впереди с вами очень сложный период — выборы в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. Поэтому есть над чем работать. Нам надо идти к избирателям, отчитываться о своей работе, принимать программы, которые бы помогли людям. Считаю, что только вместе мы с вами сможем сделать очень многое. Спасибо за доверие.