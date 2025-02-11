Зинаида Неярохина вновь стала председателем Ростовской-на-Дону Гордумы

— Уважаемые коллеги депутаты, спасибо огромное за поддержку моей кандидатуры на должность председателя Ростовской-на-Дону городской Думы. У нас впереди с вами очень сложный период — выборы в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. Поэтому есть над чем работать. Нам надо идти к избирателям, отчитываться о своей работе, принимать программы, которые бы помогли людям. Считаю, что только вместе мы с вами сможем сделать очень многое. Спасибо за доверие.