В Министерстве образования и науки Татарстана прокомментировали ситуацию вокруг онлайн-университета Urban University. По сообщению пресс-службы министерства, компания ООО ЭдЭкс, которой принадлежит Urban University, имеет лицензию на дополнительное образование с сентября 2023 года.