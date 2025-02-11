Казанский медуниверситет представил разработки для реабилитации бойцов СВО

Как рассказали в пресс-службе вуза, данные устройства и изделия могут быть применены при ранней реабилитации получивших ранения военнослужащих, это способствует уменьшению боли и дискомфорта, что делает процесс реабилитации более комфортным для пациента. С помощью устройств создаются условия для быстрого восстановления утраченных функций, тем самым улучшается физическая активность, повышается мотивация и уверенность пациентов в своих силах, что важно для их психологического состояния. Разработки могут быть адаптированы под конкретные нужды и состояния здоровья каждого пациента, что повышает эффективность реабилитации. Использование специализированных устройств в ранней реабилитации может значительно улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов.