Казанский медуниверситет представил разработки для реабилитации бойцов СВО

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Казанский государственный медицинский университет представил свои разработки в части реабилитации инвалидов, получивших военные травмы в ходе проведения СВО, на выставке «Лучшие научные проекты», посвященной Дню российской науки, передает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия.
Разработки касаются как медико-психологических, так и организационно-методических подходов в процессе реабилитации. Одна из представляемых разработок — внеротовое устройство для лечебной иммобилизации отломком при переломах челюстей.
«Это доступное устройство из современных материалов для оказания первой помощи пострадавшим с переломами челюстей, которое можно наложить, в том числе самостоятельно, за несколько секунд. Низкая стоимость, порядка 200 рублей, и небольшой объем позволяет укомплектовывать устройством индивидуальные аптечки военнослужащих и бригады скорой помощи. Изделие состоит из подчелюстной пращи, изготовленной из пластикового гипса, двух прорезиненных жгутов и ленты, длину которых можно регулировать индивидуально и призвано уменьшить санитарные потери при транспортировке с поля боя в лечебные учреждения», — рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
Опытные образцы устройства уже проходят клиническую апробацию в Республиканской клинической больнице Минздрава Татарстана и Городской клинической больнице № 7 Казани. 10 образцов направлены в зону СВО для получения отзыва от врачей-травматологов.
Также на выставке представлены другие разработки Казанского ГМУ — устройство для раннего восстановления культи (футляр+ходунки), способы тейпирования культи, балансировочное устройство для координационной тренировки, устройства для активно-пассивной разработки голеностопного сустава и тренировки ходьбы (ортез-костыль).
Как рассказали в пресс-службе вуза, данные устройства и изделия могут быть применены при ранней реабилитации получивших ранения военнослужащих, это способствует уменьшению боли и дискомфорта, что делает процесс реабилитации более комфортным для пациента. С помощью устройств создаются условия для быстрого восстановления утраченных функций, тем самым улучшается физическая активность, повышается мотивация и уверенность пациентов в своих силах, что важно для их психологического состояния. Разработки могут быть адаптированы под конкретные нужды и состояния здоровья каждого пациента, что повышает эффективность реабилитации. Использование специализированных устройств в ранней реабилитации может значительно улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов.