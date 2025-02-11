В Иркутской области за привлечение работников из регионов РФ выплатят 225 тысяч

А это в перспективе обеспечит Приангарье необходимыми трудовыми ресурсами, поспособствует экономическому росту и развитию ключевых отраслей. В свою очередь работодатели, которые примут участие в программе, получат финансовую поддержку — 225 тысяч рублей за одного привлеченного сотрудника.