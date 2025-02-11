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В Иркутской области за привлечение работников из регионов РФ выплатят 225 тысяч

Стартовала программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области стартовала программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Как стало известно КП-Иркутск, это должно восполнить кадровую потребность за счет привлечения квалифицированных специалистов из других регионов России.

А это в перспективе обеспечит Приангарье необходимыми трудовыми ресурсами, поспособствует экономическому росту и развитию ключевых отраслей. В свою очередь работодатели, которые примут участие в программе, получат финансовую поддержку — 225 тысяч рублей за одного привлеченного сотрудника.

Эти деньги могут быть направлены на оплату проезда, провоз багажа, обучение, профессиональную подготовку, частичную оплату покупки жилья и другое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 68 нарушений нашли в магазинах-дискаунтерах в Иркутской области. Выяснялась, что продукты продавали без маркировки и сопроводительных документов, а также с истекшим сроком годности.