Катя Лель получила звание заслуженной артистки России

Один из популярных треков артистки — «Мой мармеладный» — вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.