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Катя Лель получила звание заслуженной артистки России

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«Присвоить почетные звания: “Заслуженный артист Российской Федерации”… Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью “Музыкальное агентство Кати Лель”, город Москва», — говорится в документе.

Один из популярных треков артистки — «Мой мармеладный» — вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.

Путин Владимир