Катя Лель получила звание заслуженной артистки России

«Присвоить почетные звания: “Заслуженный артист Российской Федерации”… Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью “Музыкальное агентство Кати Лель”, город Москва», — говорится в документе.
Один из популярных треков артистки — «Мой мармеладный» — вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.