Татарстанцам разъяснили новые правила оформления недвижимости

Росреестр Татарстана разъяснил жителям республики новые правила оформления недвижимости. Так, в соответствии с новым законом, после строительства объекта необходимо поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право на него. И все это нужно сделать до эксплуатации дома/здания.
Как пояснила эксперт Росреестр Татарстана Александра Абдуллина, строительство или реконструкция считаются завершенными со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию, уведомления о соответствии объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства, а также после осуществления кадастрового учета (если нет нужды в получении разрешения для строительства и подготовки проектной документации).
Напомним, в Казани перестали дорожать квартиры на вторичном рынке недвижимости. Вместе со столицей Татарстана в список с нулевой динамикой роста стоимости этого жилья попали еще пять городов.