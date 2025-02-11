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Татарстанцам разъяснили новые правила оформления недвижимости

В соответствии с новым законом, после строительства объекта его необходимо поставить на кадастровый учет.

Источник: Комсомольская правда

Росреестр Татарстана разъяснил жителям республики новые правила оформления недвижимости. Так, в соответствии с новым законом, после строительства объекта необходимо поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право на него. И все это нужно сделать до эксплуатации дома/здания.

Как пояснила эксперт Росреестр Татарстана Александра Абдуллина, строительство или реконструкция считаются завершенными со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию, уведомления о соответствии объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства, а также после осуществления кадастрового учета (если нет нужды в получении разрешения для строительства и подготовки проектной документации).

Напомним, в Казани перестали дорожать квартиры на вторичном рынке недвижимости. Вместе со столицей Татарстана в список с нулевой динамикой роста стоимости этого жилья попали еще пять городов.

недвижимость