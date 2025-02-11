Татарстанцам разъяснили новые правила оформления недвижимости

Как пояснила эксперт Росреестр Татарстана Александра Абдуллина, строительство или реконструкция считаются завершенными со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию, уведомления о соответствии объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства, а также после осуществления кадастрового учета (если нет нужды в получении разрешения для строительства и подготовки проектной документации).