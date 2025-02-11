Беларусь передала Ливану 100 тонн сухого молока и 10 машин скорой

В свою очередь Аун поблагодарил за помощь и передал своему белорусскому коллеге наилучшие пожелания, сообщив, что воспользуется приглашением приехать в республику. Он также подчеркнул, что Ливан готов к сотрудничеству в различных сферах и взаимодействию на международных площадках.