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Беларусь передала Ливану 100 тонн сухого молока и 10 машин скорой

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Беларусь в качестве жеста дружбы передала Ливану 100 тонн сухого молока и 10 автомобилей скорой медицинской помощи белорусского производства, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Источник: Telegram / АВТОЗАВОДЕЦ МАЗ

В настоящее время в Бейруте с официальным визитом находится белорусская делегация во главе с руководителем МИД Максимом Рыженковым. Во вторник состоялась встреча министра с президентом страны Жозефом Ауном.

Руководитель МИД передал Ауну личное послание Александра Лукашенко, поздравления с избранием на высший государственный пост и приглашение посетить Беларусь.

Рыженков сообщил руководителю Ливана о решении белорусского лидера в качестве жеста дружбы и поддержки ливанского народа передать 100 тонн сухого молока и 10 автомобилей скорой помощи белорусского производства.

сказали в МИД, отметив, что самолет с первой партией груза уже прибыл в Бейрут

В свою очередь Аун поблагодарил за помощь и передал своему белорусскому коллеге наилучшие пожелания, сообщив, что воспользуется приглашением приехать в республику. Он также подчеркнул, что Ливан готов к сотрудничеству в различных сферах и взаимодействию на международных площадках.

В МИД рассказали, что делегации Беларуси продолжит работу в Бейруте в рамках встреч в государственных органах страны.