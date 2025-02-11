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В Новосибирске ушел из жизни экс-глава отдела общественной безопасности мэрии

Николаю Козлову было 77 лет.

Источник: телеграм-канал Андрея Травникова

В Новосибирске ушел из жизни первый президент областной федерации каратэ и бывший глава отдела общественной безопасности новосибирской мэрии Николай Козлов. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников.

«На 78-м году жизни скончался Николай Филиппович Козлов, первый президент Федерации карате Новосибирской области, человек, отдавший многие годы службе в правоохранительных органах, участвовавший в создании Совета безопасности Новосибирска», — рассказал губернатор.

Николай Филиппович служил в органах МВД с 1972 года, был начальником оперативно-дежурной службы областного УВД, а с середины 90-х возглавлял отдел общественной безопасности мэрии Новосибирска. Увлекался написание рассказов: выпустил больше десяти сборников, активно публиковался в прессе.

Всю жизнь Николай Козлов выступал за развитие спорта в регионе, развитие региональной Федерации карате, участвовал в проведении крупных турниров, состоял в оргкомитете международного «Кубка маршала Покрышкина».

«Отличник милиции СССР, отличник физкультуры и спорта России, заслуженный наставник боевых искусств России, академик Европейской академии естественных наук, профессор, почетный житель Ленинского района Новосибирска — Николай Филиппович был деятельным человеком, патриотом с активной гражданской позицией. Соболезную родным и близким Николая Филипповича, это большая потеря для всех нас», — отметил Андрей Травников.

Известно, что Николай Козлов ушел из жизни после болезни.