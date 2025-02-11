В Новосибирске ушел из жизни экс-глава отдела общественной безопасности мэрии

Николай Филиппович служил в органах МВД с 1972 года, был начальником оперативно-дежурной службы областного УВД, а с середины 90-х возглавлял отдел общественной безопасности мэрии Новосибирска. Увлекался написание рассказов: выпустил больше десяти сборников, активно публиковался в прессе.