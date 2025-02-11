Рустам Минниханов наградил лучшего ученого 2024 года в Татарстане

Всего в премии было предусмотрено 11 номинаций. Особые эмоции и трепет у всех собравшихся вызвала «Специальная номинация», в которой наградили хирурга из Казани Вадима Горбунова. Он сейчас находится в Луганске, где помогает бойцам специальной военной операции. Врач прислал видеообращение, в котором поблагодарил республику за поддержку и передал привет своей маме, которая получила диплом из рук руководителя Аппарата Раиса РТ Асгата Сафарова за сына.