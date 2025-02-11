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Омские власти потратят 104 миллиона на новую дорожную разметку

Выполнить работы должны до 1 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти Омска выделят 104 миллиона на новую пластиковую дорожную разметку. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.

В Омске пройдет проверка состояния дорог и разметки, которую в 2024 году наносили подрядчики. Как отметил Сергей Шелест, на пластиковую разметку еще действует гарантия.

До 1 августа 2025 года подрядчик за 104 миллиона рублей нанесет пластиковую разметку рядом с 66 образовательными учреждениями и на 48 улицах.

«Специалисты городского “Транссигнала” обозначат краской продольную разметку и пешеходные переходы еще на 94 участках», — рассказал Сергей Шелест.

Новая разметка также появится на следующих улицах: Воровского, Заозерной, Герцена, Ленина и 7-й Северной.

Всего за сезон планируется нанести более 90 тысяч квадратных метров новой разметки.

Ранее «КП Омск» сообщала, что строящаяся школа на 1100 мест в Серебряном береге получит номер 155.