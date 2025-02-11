Женщина из села в Башкирии спасла и выходила раненую косулю

В Миякинском районе Башкирии женщина спасла жизнь маленькой косули. Об этом рассказал телеканал UTV.
Жительница села Сатыево гуляла в лесу и увидела умирающую косулю, у которой была глубокая рана на боку. Женщина не бросила животное и выходила бедолагу.
Косуля выздоровела, и после этого не захотела уходить от людей. Сейчас она живет в селе и играет с местными детьми.
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