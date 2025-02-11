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В Ростове всем участникам Великой Отечественной войны присвоили почетные звания

В Ростове сейчас живут 62 ветерана Великой Отечественной войны.
Источник: администрация Ростова

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы во время 30-го заседания проголосовали за присвоение всем участникам Великой Отечественной войны, живущим в донской столице, почетного звания «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону — участник Великой Отечественной войны».

Выступая перед парламентариями, замглавы администрации города по соцвопросам Виктория Чернышова сказала, что сейчас в Ростове постоянно проживают 62 таких ветерана. Все они стоят на учете в органах соцзащиты.

В проекте документа, за который проголосовали депутаты, отмечается, что ежегодно в бюджете Ростова будут предусматриваться деньги на выплаты льготы тем, кто удостоен этого звания.

Также администрация изготовит символы этого почетного звания.