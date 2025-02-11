В Новосибирске скончалась народная артистка России Ольга Титкова

Ольга Титкова была известна своей работой в кино и театре. В 1985 году она приняла участие в криминальной драме «Тайга», где её партнёрами стали такие звёзды советского кино, как Андрей Болтнев и Владлен Бирюков. Рассказ о фильме, в котором текст читал Сергей Юрский, повествует о людях, сталкивающихся с непростым нравственным выбором. Сюжет разворачивается в сибирской тайге, где потерпел крушение почтовый самолёт с зарплатой рабочих. Два человека отправляются на лыжах в глубь тайги, каждый из них со своими мыслями и целями.
Ольга Васильевна была профессором кафедры музыкального театра Новосибирской государственной консерватории имени Глинки и заслуженной артисткой РСФСР. Она также обладала званием народной артистки России и была лауреаткой национальной театральной премии «Золотая маска». Преподавала в консерватории с 1992 по 2014 годы, ведя курс актёрского мастерства.
Кроме преподавательской деятельности, Титкова активно выступала на сцене Новосибирского музыкального театра, где сыграла более 100 ролей.