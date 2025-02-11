В Житковичах прокуратура помогла матери-одиночке избавиться от кредита соседки

В Житковичах после вмешательства прокуратуры белоруску освободили от долгов за повешенные на нее соседкой кредит, рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Так, в прокуратуру с заявлением обратилась местная жительница с просьбой помочь вернуть кредит, который она взяла для знакомой. Правоохранители установили, что в 2021 году, окончив училище, женщина стала работать овощеводом и жила в общежитии в агрогородке Урицкое. Там она подружилась с соседкой, которая помогала ей смотреть за двумя маленькими детьми. В ноябре 2021-го подруга попросила ее оформить на себя кредит и отдать ей деньги, обещая платить банку исправно.
В итоге белоруска взяла кредит на 7 лет в размере 3700 белорусских рублей. Устно они договорились, что ежемесячно соседка будет платить по кредиту, но в августе 2022-го из банка пришло письмо о задолженности. Соседка сказала, что не станет платить по кредиту. И тогда потерпевшей пришлось самой погасить и основной долг, и проценты, и неустойку по кредитному договору. Всего она заплатила в финучреждение 4700 белрублей.
Женщина является матерью-одиночкой, работает на низкооплачиваемой должности, а еще забеременела, и не имела средств, чтобы обратиться за юридической помощью и оплатить госпошлину. В итоге прокуратура Житковичского района направила в суд иск, чтобы взыскать с соседки, которая повесила на белоруску кредит, средства неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора, также с соседки-должницы взыскали 230 белрублей госпошлины.
Тем временем житель Шклова забрал лишнюю 1000 рублей, выданную кассиром по ошибке.