В Житковичах прокуратура помогла матери-одиночке избавиться от кредита соседки

В итоге белоруска взяла кредит на 7 лет в размере 3700 белорусских рублей. Устно они договорились, что ежемесячно соседка будет платить по кредиту, но в августе 2022-го из банка пришло письмо о задолженности. Соседка сказала, что не станет платить по кредиту. И тогда потерпевшей пришлось самой погасить и основной долг, и проценты, и неустойку по кредитному договору. Всего она заплатила в финучреждение 4700 белрублей.