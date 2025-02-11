На 13-й Линии в Ростове пар от коммунального порыва накрыл сразу несколько улиц

На 13-й Линии в Ростове-на-Дону произошел коммунальный порыв, и густой пар от горячей воды накрыл сразу несколько улиц. Об этом 11 февраля в соцсетях сообщили очевидцы.
Интернет-пользователи с иронией пошутили, что с приходом холодов в городе решили отапливать улицу. Ростовчан пригласили «погреться и попарить ножки».
Напомним, подходить к кипятку с паром опасно, лучше обходить такие места стороной. Сообщать о порывах и размыве грунта можно в диспетчерскую компании «Ростовские тепловые сети» или по номеру «112».