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На 13-й Линии в Ростове пар от коммунального порыва накрыл сразу несколько улиц

Очевидцы сообщили о коммунальном порыве с густым паром в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На 13-й Линии в Ростове-на-Дону произошел коммунальный порыв, и густой пар от горячей воды накрыл сразу несколько улиц. Об этом 11 февраля в соцсетях сообщили очевидцы.

Интернет-пользователи с иронией пошутили, что с приходом холодов в городе решили отапливать улицу. Ростовчан пригласили «погреться и попарить ножки».

Напомним, подходить к кипятку с паром опасно, лучше обходить такие места стороной. Сообщать о порывах и размыве грунта можно в диспетчерскую компании «Ростовские тепловые сети» или по номеру «112».